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Video: Мрець гуляв вулицями, поки його рідні готувалися до похорону. Дивовижне воскресіння після пожежі

Справжній трилер з містичними поворотами долі розігрався на Київщині. Село Циблі буквально здригнулося від жаху, коли вулицями почав гуляти мрець! 51-річний Анатолій живцем згорів у чужій хаті, родичі його обвуглене тіло впізнали і вже почали готуватися до похорону. А на ранок покійник раптом воскрес!  [read_more_news] І подейкують - з того світу цей загадковий щасливчик повертається вже не вперше. З’являється, наче привид і зникає в нікуди - ніхто не знає, де вигулькне наступного разу. Магія? Містика? Відповідь шукають у лабораторії.

Мрець гуляв вулицями, поки його рідні готувалися до похорону. Дивовижне воскресіння після пожежі
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Справжній трилер з містичними поворотами долі розігрався на Київщині.

Село Циблі буквально здригнулося від жаху, коли вулицями почав гуляти мрець!

51-річний Анатолій живцем згорів у чужій хаті, родичі його обвуглене тіло впізнали і вже почали готуватися до похорону.

А на ранок покійник раптом воскрес!   Також по темі: Вся правда про недільного мисливця на людей! Затримання маніяка-вбивці на Львівщині

І подейкують – з того світу цей загадковий щасливчик повертається вже не вперше.

З’являється, наче привид і зникає в нікуди – ніхто не знає, де вигулькне наступного разу.

Магія? Містика? Відповідь шукають у лабораторії.

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ICTV / Надзвичайні новини / Мрець гуляв вулицями, поки його рідні готувалися до похорону. Дивовижне воскресіння після пожежі / 19.01.2022 19:21
19.01.2022 19:21

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