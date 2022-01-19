Мрець гуляв вулицями, поки його рідні готувалися до похорону. Дивовижне воскресіння після пожежі

Справжній трилер з містичними поворотами долі розігрався на Київщині.

Село Циблі буквально здригнулося від жаху, коли вулицями почав гуляти мрець!

51-річний Анатолій живцем згорів у чужій хаті, родичі його обвуглене тіло впізнали і вже почали готуватися до похорону.

А на ранок покійник раптом воскрес! Також по темі: Вся правда про недільного мисливця на людей! Затримання маніяка-вбивці на Львівщині

І подейкують – з того світу цей загадковий щасливчик повертається вже не вперше.

З’являється, наче привид і зникає в нікуди – ніхто не знає, де вигулькне наступного разу.

Магія? Містика? Відповідь шукають у лабораторії.