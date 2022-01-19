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Video: Мертвец гулял улицами, пока его родные готовились к похоронам. Удивительное воскресение после пожара

Настоящий триллер с мистическими поворотами судьбы разыгрался в Киевской области. Село Цибли буквально дрогнуло от ужаса, когда по улицам начал гулять мертвец! 51-летний Анатолий заживо сгорел в чужом доме, родственники его обугленное тело узнали и уже начали готовиться к похоронам. А утром покойник вдруг воскрес! [read_more_news] И говорят - с того света этот загадочный счастливчик возвращается уже не впервые. Появляется, как призрак и исчезает в никуда - никто не знает, где выплеснется в следующий раз. Магия? Мистика? Ответ ищут в лаборатории.

Мертвец гулял улицами, пока его родные готовились к похоронам. Удивительное воскресение после пожара
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Настоящий триллер с мистическими поворотами судьбы разыгрался в Киевской области.

Село Цибли буквально дрогнуло от ужаса, когда по улицам начал гулять мертвец!

51-летний Анатолий заживо сгорел в чужом доме, родственники его обугленное тело узнали и уже начали готовиться к похоронам.

А утром покойник вдруг воскрес! Также по теме: Вся правда о воскресном охотнике на людей! Задержание маньяка-убийцы на Львовщине

И говорят — с того света этот загадочный счастливчик возвращается уже не впервые.

Появляется, как призрак и исчезает в никуда — никто не знает, где выплеснется в следующий раз.

Магия? Мистика? Ответ ищут в лаборатории.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Мертвец гулял улицами, пока его родные готовились к похоронам. Удивительное воскресение после пожара / 19.01.2022 19:21
19.01.2022 19:21

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