Мертвец гулял улицами, пока его родные готовились к похоронам. Удивительное воскресение после пожара

Настоящий триллер с мистическими поворотами судьбы разыгрался в Киевской области.

Село Цибли буквально дрогнуло от ужаса, когда по улицам начал гулять мертвец!

51-летний Анатолий заживо сгорел в чужом доме, родственники его обугленное тело узнали и уже начали готовиться к похоронам.

А утром покойник вдруг воскрес! Также по теме: Вся правда о воскресном охотнике на людей! Задержание маньяка-убийцы на Львовщине

И говорят — с того света этот загадочный счастливчик возвращается уже не впервые.

Появляется, как призрак и исчезает в никуда — никто не знает, где выплеснется в следующий раз.

Магия? Мистика? Ответ ищут в лаборатории.