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Video: Расправа над сторожем под Киевом — дубасили, пока не сломали лопату

Дубасили охранника, пока не сломали лопату. Шокирующая расправа над сторожем под Киевом. Мужчине проломили череп, угнали автомобиль владельца строительства, который охраняла жертва, и уехали. А пришли – не поверите – с благородной целью. Хотели вернуть то, что сторож потерял. [read_more_news] Но почему передумали играть в героев? И как планы бандитам испортила скользкая дорога? Только послушайте, что плетут эти двое.

Расправа над сторожем под Киевом — дубасили, пока не сломали лопату
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Дубасили охранника, пока не сломали лопату.

Шокирующая расправа над сторожем под Киевом.

Мужчине проломили череп, угнали автомобиль владельца строительства, который охраняла жертва, и уехали.

А пришли – не поверите – с благородной целью.

Хотели вернуть то, что сторож потерял. Также по теме: Мертвец гулял улицами, пока его родные готовились к похоронам. Удивительное воскресение после пожара

Но почему передумали играть в героев?

И как планы бандитам испортила скользкая дорога?

Только послушайте, что плетут эти двое.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Расправа над сторожем под Киевом — дубасили, пока не сломали лопату / 24.01.2022 19:14
24.01.2022 19:14

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