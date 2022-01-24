Расправа над сторожем под Киевом — дубасили, пока не сломали лопату

Дубасили охранника, пока не сломали лопату.

Шокирующая расправа над сторожем под Киевом.

Мужчине проломили череп, угнали автомобиль владельца строительства, который охраняла жертва, и уехали.

А пришли – не поверите – с благородной целью.

Хотели вернуть то, что сторож потерял. Также по теме: Мертвец гулял улицами, пока его родные готовились к похоронам. Удивительное воскресение после пожара

Но почему передумали играть в героев?

И как планы бандитам испортила скользкая дорога?

Только послушайте, что плетут эти двое.