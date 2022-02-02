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Video: Розлютився на сусідку і вбив її собак! Кривава розправа на Херсонщині

Розлютився на сусідку і вбив її собак. На Херсонщині чоловік увірвався до подвір'я своєї односелиці і з мисливської зброї перестріляв її псів. Мовляв, вони й так дошкуляли усьому селу, а тут ще й загризли його цуценя.[read_more_news] Господиня вбитих тварин у розпачі, боїться, що наступною жертвою може стати вона сама, та чому ж усе село стало на бік стрілка? На місці кривавої розправи побували наші кореспонденти.

Розлютився на сусідку і вбив її собак! Кривава розправа на Херсонщині
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Розлютився на сусідку і вбив її собак.

На Херсонщині чоловік увірвався до подвір’я своєї односелиці і з мисливської зброї перестріляв її псів.

Мовляв, вони й так дошкуляли усьому селу, а тут ще й загризли його цуценя. Також по темі: Жорстоке вбивство собак на Одещині - кадри не для слабких нервів

Господиня вбитих тварин у розпачі, боїться, що наступною жертвою може стати вона сама, та чому ж усе село стало на бік стрілка?

На місці кривавої розправи побували наші кореспонденти.

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ICTV / Надзвичайні новини / Розлютився на сусідку і вбив її собак! Кривава розправа на Херсонщині / 02.02.2022 19:48
02.02.2022 19:48

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