Розлютився на сусідку і вбив її собак! Кривава розправа на Херсонщині

Розлютився на сусідку і вбив її собак.

На Херсонщині чоловік увірвався до подвір’я своєї односелиці і з мисливської зброї перестріляв її псів.

Мовляв, вони й так дошкуляли усьому селу, а тут ще й загризли його цуценя. Також по темі: Жорстоке вбивство собак на Одещині - кадри не для слабких нервів

Господиня вбитих тварин у розпачі, боїться, що наступною жертвою може стати вона сама, та чому ж усе село стало на бік стрілка?

На місці кривавої розправи побували наші кореспонденти.