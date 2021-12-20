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Video: Жорстоке вбивство собак на Одещині – кадри не для слабких нервів

На Одещині моторошна розправа. Двоє чоловіків впритул розстріляли бездомних собак. Одну, що не загинула одразу, добивали каменем. Тварин прихистив у себе на ділянці голова дачного кооперативу. Собаки стерилізовані, нагодовані, а головне - неагресивні.  [read_more_news] Але один із чоловіків, що мешкає там постійно, вирішив позбутися чотирилапих. Жорстоку розправу зафіксували камери відеоспостереження. Приберіть від екранів дітей, адже ці кадри не для слабких нервів.

Жорстоке вбивство собак на Одещині – кадри не для слабких нервів
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На Одещині моторошна розправа.

Двоє чоловіків впритул розстріляли бездомних собак.

Одну, що не загинула одразу, добивали каменем.

Тварин прихистив у себе на ділянці голова дачного кооперативу.

Собаки стерилізовані, нагодовані, а головне – неагресивні.   Також по темі: Господар вбивав власного собаку на очах у дітей молотком

Але один із чоловіків, що мешкає там постійно, вирішив позбутися чотирилапих.

Жорстоку розправу зафіксували камери відеоспостереження.

Приберіть від екранів дітей, адже ці кадри не для слабких нервів.

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ICTV / Надзвичайні новини / Жорстоке вбивство собак на Одещині – кадри не для слабких нервів / 20.12.2021 20:08
20.12.2021 20:08

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