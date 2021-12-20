Жорстоке вбивство собак на Одещині – кадри не для слабких нервів

На Одещині моторошна розправа.

Двоє чоловіків впритул розстріляли бездомних собак.

Одну, що не загинула одразу, добивали каменем.

Тварин прихистив у себе на ділянці голова дачного кооперативу.

Собаки стерилізовані, нагодовані, а головне – неагресивні. Також по темі: Господар вбивав власного собаку на очах у дітей молотком

Але один із чоловіків, що мешкає там постійно, вирішив позбутися чотирилапих.

Жорстоку розправу зафіксували камери відеоспостереження.

Приберіть від екранів дітей, адже ці кадри не для слабких нервів.