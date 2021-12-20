Жорстоке вбивство собак на Одещині – кадри не для слабких нервів

Уся правда про постковідний синдром – медики розкрили страшні діагнози
24-річна матір задушила дворічну доньку заради помсти коханому
Не краде, а знищує! У передноворічному Миколаєві завівся ялинковий маніяк
Погром на цвинтарі – на Запоріжжі вандал розтрощив два десятки могил
Пластикові пакетики стають платними – як бути українцям
ДТП під Полтавою – в людей не залишилося шансів на порятунок
У власному домі на смерть забили 51-річного чоловіка – хто виявився кровожерливим убивцею
Киянин з револьвером штурмував сміттєзвалище у пошуках цінних паперів