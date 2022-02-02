Разозлился на соседку и убил ее собак! Кровавая расправа в Херсонской области

Разозлился на соседку и убил ее собак.

На Херсонщине мужчина ворвался во двор своей односельчанки и из охотничьего оружия перестрелял ее псов.

Мол, они и так донимали все село, а тут еще и загрызли его щенка. Также по теме: Жестокое убийство собак в Одесской области - кадры не для слабых нервов

Хозяйка убитых животных в отчаянии, боится, что следующей жертвой может стать она сама, и почему все село приняло сторону стрелка?

На месте кровавой расправы побывали корреспонденты.