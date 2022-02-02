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Video: Разозлился на соседку и убил ее собак! Кровавая расправа в Херсонской области

Разозлился на соседку и убил ее собак. На Херсонщине мужчина ворвался во двор своей односельчанки и из охотничьего оружия перестрелял ее псов. Мол, они и так донимали все село, а тут еще и загрызли его щенка.[read_more_news] Хозяйка убитых животных в отчаянии, боится, что следующей жертвой может стать она сама, и почему все село приняло сторону стрелка? На месте кровавой расправы побывали корреспонденты.

Разозлился на соседку и убил ее собак! Кровавая расправа в Херсонской области
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Разозлился на соседку и убил ее собак.

На Херсонщине мужчина ворвался во двор своей односельчанки и из охотничьего оружия перестрелял ее псов.

Мол, они и так донимали все село, а тут еще и загрызли его щенка. Также по теме: Жестокое убийство собак в Одесской области - кадры не для слабых нервов

Хозяйка убитых животных в отчаянии, боится, что следующей жертвой может стать она сама, и почему все село приняло сторону стрелка?

На месте кровавой расправы побывали корреспонденты.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Разозлился на соседку и убил ее собак! Кровавая расправа в Херсонской области / 02.02.2022 19:48
02.02.2022 19:48

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