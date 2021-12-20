Жестокое убийство собак в Одесской области — кадры не для слабых нервов

В Одесской области жуткая расправа.

Двое мужчин в упор расстреляли бездомных собак.

Одну, которая не погибла сразу, добивали камнем.

Животных приютил у себя на участке голова дачного кооператива.

Собаки стерилизованы, накормлены, а главное – неагрессивные. Также по теме: Хозяин убивал собственную собаку на глазах у детей молотком

Но один из мужчин, проживающий там постоянно, решил избавиться от четырехлапых.

Жестокую расправу зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Уведите от экранов детей, ведь эти кадры не для слабых нервов.