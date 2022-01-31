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Video: Розчавив машиною кращого друга дитинства і втік – подробиці смертельної ДТП на Харківщині

Це ж в якому треба бути стані, щоб переїхати машиною кращого друга!? Та ще й втекти! Шокуюча історія з Харківщини. Там загадково загинув 25-річний чоловік. "Загадково", тому що рідні впевнені - хлопця розчавили машиною навмисно та ще й переїхали кілька разів! Бо ж від тіла лишилося саме лиш криваве місиво. Звинувачують у трагедії друга дитинства.[read_more_news] Але ж як це могло статися? Невже поконфліктували? Чи це якийсь абсолютно дикий збіг обставин? Свідок ділиться просто приголомшуючими деталями.

Розчавив машиною кращого друга дитинства і втік – подробиці смертельної ДТП на Харківщині
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Це ж в якому треба бути стані, щоб переїхати машиною кращого друга!?

Та ще й втекти! Шокуюча історія з Харківщини.

Там загадково загинув 25-річний чоловік.

“Загадково”, тому що рідні впевнені – хлопця розчавили машиною навмисно та ще й переїхали кілька разів!

Бо ж від тіла лишилося саме лиш криваве місиво.

Звинувачують у трагедії друга дитинства. Також по темі: Мажор підставив довірливого друга - за вчинення смертельної ДТП посадили пасажира

Але ж як це могло статися?

Невже поконфліктували?

Чи це якийсь абсолютно дикий збіг обставин?

Свідок ділиться просто приголомшуючими деталями.

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ICTV / Надзвичайні новини / Розчавив машиною кращого друга дитинства і втік – подробиці смертельної ДТП на Харківщині / 31.01.2022 19:48
31.01.2022 19:48

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