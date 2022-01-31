seach
ICTV - Разом краще

Video: Переехал машиной лучшего друга детства и скрылся — подробности смертельного ДТП в Харьковской области

Это же в каком нужно быть состоянии, чтобы переехать на машине лучшего друга? Да еще убежать! Шокирующая история из Харьковщины. Там загадочно погиб 25-летний мужчина. "Загадочно", потому что родные уверены - парня раздавили машиной намеренно, да еще и переехали несколько раз! Ведь от тела осталось самое кровавое месиво. Обвиняют в трагедии друга детства.[read_more_news] Но как это могло произойти? Неужели конфликтовали? Или это какое-то совершенно дикое стечение обстоятельств? Свидетель делится просто ошеломляющими деталями.

Переехал машиной лучшего друга детства и скрылся — подробности смертельного ДТП в Харьковской области
0 Комментировать

Это же в каком нужно быть состоянии, чтобы переехать на машине лучшего друга?

Да еще убежать! Шокирующая история из Харьковщины.

Там загадочно погиб 25-летний мужчина.

«Загадочно», потому что родные уверены — парня раздавили машиной намеренно, да еще и переехали несколько раз!

Ведь от тела осталось самое кровавое месиво.

Обвиняют в трагедии друга детства. Также по теме: Мажор подставил доверчивого друга? Кто на самом деле сидел пьяным за рулем и совершил смертельное ДТП

Но как это могло произойти?

Неужели конфликтовали?

Или это какое-то совершенно дикое стечение обстоятельств?

Свидетель делится просто ошеломляющими деталями.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Переехал машиной лучшего друга детства и скрылся — подробности смертельного ДТП в Харьковской области / 31.01.2022 19:48
31.01.2022 19:48

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь