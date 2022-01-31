Переехал машиной лучшего друга детства и скрылся — подробности смертельного ДТП в Харьковской области

Это же в каком нужно быть состоянии, чтобы переехать на машине лучшего друга?

Да еще убежать! Шокирующая история из Харьковщины.

Там загадочно погиб 25-летний мужчина.

«Загадочно», потому что родные уверены — парня раздавили машиной намеренно, да еще и переехали несколько раз!

Ведь от тела осталось самое кровавое месиво.

Обвиняют в трагедии друга детства. Также по теме: Мажор подставил доверчивого друга? Кто на самом деле сидел пьяным за рулем и совершил смертельное ДТП

Но как это могло произойти?

Неужели конфликтовали?

Или это какое-то совершенно дикое стечение обстоятельств?

Свидетель делится просто ошеломляющими деталями.