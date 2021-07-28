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Video: Мажор підставив довірливого друга – за вчинення смертельної ДТП посадили пасажира

Чотири місяці у СІЗО – ні за що, принаймні так стверджує герой нашого наступного сюжету. 32-річного чоловіка підозрюють в тому, що він п‘яним скоїв смертельну ДТП, натомість він переконує – навіть водити машину не вміє. Аварія сталась у грудні минулого року, позашляховик Тойота протаранив Жигулі, і водій легковика загинув на місці. [read_more_news] У салоні перебували двоє чоловіків – власник авто та його товариш, утім обидва навідріз заперечували, що сиділи за кермом. Зрештою правоохоронці таки оголосили підозру, але не власнику, а товаришу. Нині підозрюваний запевняє, що колишній друг його підставив, тож як все відбувалося насправді – розбиралися наші кореспонденти.

Мажор підставив довірливого друга – за вчинення смертельної ДТП посадили пасажира
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Чотири місяці у СІЗО – ні за що, принаймні так стверджує герой нашого наступного сюжету.

32-річного чоловіка підозрюють в тому, що він п‘яним скоїв смертельну ДТП, натомість він переконує – навіть водити машину не вміє.

Аварія сталась у грудні минулого року, позашляховик Тойота протаранив Жигулі, і водій легковика загинув на місці. Також по темі: Гучна рогата ДТП на Прикарпатті - корова розбила авто і померла

У салоні перебували двоє чоловіків – власник авто та його товариш, утім обидва навідріз заперечували, що сиділи за кермом.

Зрештою правоохоронці таки оголосили підозру, але не власнику, а товаришу.

Нині підозрюваний запевняє, що колишній друг його підставив, тож як все відбувалося насправді – розбиралися наші кореспонденти.

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ICTV / Надзвичайні новини / Мажор підставив довірливого друга – за вчинення смертельної ДТП посадили пасажира / 28.07.2021 20:08
28.07.2021 20:08

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