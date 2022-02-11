Родина з Молдови дорогою до лікарні потрапила у ДТП під Білою Церквою

Вони так поспішали до лікарні, що зрештою там опинилися: щоправда, в ролі поранених!

На Київщині родина з Молдови їхала в Мерседесі й потрапила в ДТП: зіткнулися з мікроавтобусом, у якому були українці.

І це просто якась зла іронія долі!

Бо люди в обох машинах прямували до медзакладів! Також по темі: Українські дороги в крові! ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Іноземці привезли на лікування дочку, а наші – їхали на обстеження до Черкас.

Що ж це за містичне невезіння?!

Важко навіть повірити, що буває такий збіг.