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Video: Родина з Молдови дорогою до лікарні потрапила у ДТП під Білою Церквою

Вони так поспішали до лікарні, що зрештою там опинилися: щоправда, в ролі поранених! На Київщині родина з Молдови їхала в Мерседесі й потрапила в ДТП: зіткнулися з мікроавтобусом, у якому були українці. І це просто якась зла іронія долі! Бо люди в обох машинах прямували до медзакладів! [read_more_news] Іноземці привезли на лікування дочку, а наші - їхали на обстеження до Черкас. Що ж це за містичне невезіння?! Важко навіть повірити, що буває такий збіг.

Родина з Молдови дорогою до лікарні потрапила у ДТП під Білою Церквою
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Вони так поспішали до лікарні, що зрештою там опинилися: щоправда, в ролі поранених!

На Київщині родина з Молдови їхала в Мерседесі й потрапила в ДТП: зіткнулися з мікроавтобусом, у якому були українці.

І це просто якась зла іронія долі!

Бо люди в обох машинах прямували до медзакладів!  Також по темі: Українські дороги в крові! ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Іноземці привезли на лікування дочку, а наші – їхали на обстеження до Черкас.

Що ж це за містичне невезіння?!

Важко навіть повірити, що буває такий збіг.

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ICTV / Надзвичайні новини / Родина з Молдови дорогою до лікарні потрапила у ДТП під Білою Церквою / 11.02.2022 19:46
11.02.2022 19:46

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