Семья из Молдовы по дороге в больницу попала в ДТП под Белой Церковью

Они так спешили в больницу, что там оказались: правда, в роли раненых!

В Киевской области семья из Молдовы ехала в Мерседесе и попала в ДТП: столкнулись с микроавтобусом, в котором были украинцы.

И это просто какая-то злая ирония судьбы!

Потому что люди в обеих машинах направлялись в медучреждения! Также по теме: Украинские дороги в крови! ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

Иностранцы привезли на лечение дочь, а наши – ехали на обследование в Черкассы.

Что же это за мистическое невезение?

Трудно даже поверить, что бывает такое совпадение.