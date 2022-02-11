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Video: Семья из Молдовы по дороге в больницу попала в ДТП под Белой Церковью

Они так спешили в больницу, что там оказались: правда, в роли раненых! В Киевской области семья из Молдовы ехала в Мерседесе и попала в ДТП: столкнулись с микроавтобусом, в котором были украинцы. И это просто какая-то злая ирония судьбы! Потому что люди в обеих машинах направлялись в медучреждения! [read_more_news] Иностранцы привезли на лечение дочь, а наши – ехали на обследование в Черкассы. Что же это за мистическое невезение? Трудно даже поверить, что бывает такое совпадение.

Семья из Молдовы по дороге в больницу попала в ДТП под Белой Церковью
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Они так спешили в больницу, что там оказались: правда, в роли раненых!

В Киевской области семья из Молдовы ехала в Мерседесе и попала в ДТП: столкнулись с микроавтобусом, в котором были украинцы.

И это просто какая-то злая ирония судьбы!

Потому что люди в обеих машинах направлялись в медучреждения! Также по теме: Украинские дороги в крови! ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

Иностранцы привезли на лечение дочь, а наши – ехали на обследование в Черкассы.

Что же это за мистическое невезение?

Трудно даже поверить, что бывает такое совпадение.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Семья из Молдовы по дороге в больницу попала в ДТП под Белой Церковью / 11.02.2022 19:46
11.02.2022 19:46

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