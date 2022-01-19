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Video: Рейсовий автобус пішов на таран зустрічного транспорту! Масштабна ДТП в Одесі

Моторошна аварія в Одесі. Некерований рейсовий автобус виїхав на зустрічну смугу, зім'яв чотири автомобілі, дерево і зупинився лише тоді, коли врізався в магазин. Сам водій МАНа загинув. Чому чоловік раптово втратив кермо? Де був його напарник?[read_more_news] Чи може, шофер вийшов на маршрут сам, до того ж виснажений і в результаті просто заснув? На місці цієї страшної ДТП спробувала розібратися наша Ольга Длужневська.

Рейсовий автобус пішов на таран зустрічного транспорту! Масштабна ДТП в Одесі
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Моторошна аварія в Одесі.

Некерований рейсовий автобус виїхав на зустрічну смугу, зім’яв чотири автомобілі, дерево і зупинився лише тоді, коли врізався в магазин.

Сам водій МАНа загинув.

Чому чоловік раптово втратив кермо?

Де був його напарник? Також по темі: Вилетів на зустрічку та згорів живцем під колесами вантажівки - ДТП під Кривим Рогом

Чи може, шофер вийшов на маршрут сам, до того ж виснажений і в результаті просто заснув?

На місці цієї страшної ДТП спробувала розібратися наша Ольга Длужневська.

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ICTV / Надзвичайні новини / Рейсовий автобус пішов на таран зустрічного транспорту! Масштабна ДТП в Одесі / 19.01.2022 19:40
19.01.2022 19:40

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