Рейсовий автобус пішов на таран зустрічного транспорту! Масштабна ДТП в Одесі

Моторошна аварія в Одесі.

Некерований рейсовий автобус виїхав на зустрічну смугу, зім’яв чотири автомобілі, дерево і зупинився лише тоді, коли врізався в магазин.

Сам водій МАНа загинув.

Чому чоловік раптово втратив кермо?

Де був його напарник? Також по темі: Вилетів на зустрічку та згорів живцем під колесами вантажівки - ДТП під Кривим Рогом

Чи може, шофер вийшов на маршрут сам, до того ж виснажений і в результаті просто заснув?

На місці цієї страшної ДТП спробувала розібратися наша Ольга Длужневська.