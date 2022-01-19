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Video: Рейсовый автобус взял на таран встречный транспорт! Масштабное ДТП в Одессе

Жуткая авария в Одессе. Неуправляемый рейсовый автобус выехал на встречную полосу, смял четыре автомобиля, дерево и остановился только тогда, когда врезался в магазин. Сам водитель МАНа погиб. Почему мужчина внезапно потерял руль? Где был его напарник? Может, шофер вышел на маршрут сам, к тому же истощенный и в результате просто уснул? На месте этого страшного ДТП попыталась разобраться наша Ольга Длужневская.

Рейсовый автобус взял на таран встречный транспорт! Масштабное ДТП в Одессе
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Жуткая авария в Одессе.

Неуправляемый рейсовый автобус выехал на встречную полосу, смял четыре автомобиля, дерево и остановился только тогда, когда врезался в магазин.

Сам водитель МАНа погиб.

Почему мужчина внезапно потерял руль?

Где был его напарник?

Может, шофер вышел на маршрут сам, к тому же истощенный и в результате просто уснул?

На месте этого страшного ДТП попыталась разобраться наша Ольга Длужневская.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Рейсовый автобус взял на таран встречный транспорт! Масштабное ДТП в Одессе / 19.01.2022 19:40
19.01.2022 19:40

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