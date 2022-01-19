Рейсовый автобус взял на таран встречный транспорт! Масштабное ДТП в Одессе

Жуткая авария в Одессе.

Неуправляемый рейсовый автобус выехал на встречную полосу, смял четыре автомобиля, дерево и остановился только тогда, когда врезался в магазин.

Сам водитель МАНа погиб.

Почему мужчина внезапно потерял руль?

Где был его напарник?

Может, шофер вышел на маршрут сам, к тому же истощенный и в результате просто уснул?

На месте этого страшного ДТП попыталась разобраться наша Ольга Длужневская.