Вилетів на зустрічку та згорів живцем під колесами вантажівки – ДТП під Кривим Рогом

Вилетів на зустрічку та згорів живцем під колесами вантажівки.

Під Кривим Рогом у моторошній аварії загинув водій Деу, який, наче камікадзе, скерував свій легковик на вірну смерть.

Від потужного удару седан спалахнув та вже за лічені хвилини перетворився на купу попелу, разом із людиною всередині.

Чому водій прийняв таке фатальне для себе рішення?

Непростимі маневри на дорозі.