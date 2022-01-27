Припечатав усю сім’ю на тротуарі! Родина опинилась під колесами авто 20-річного юнака на Львівщині

Ціла сім’я опинилася під колесами авто, за кермом якого був 20-річний юнак!

На Львівщині жахлива аварія.

Батьки з двома маленькими синами йшли тротуаром, як просто на них вискочив автомобіль!

Ховатися було нікуди, з іншого боку – паркан.

Удар був настільки потужним, що членів родини розкидало вусібіч. Також по темі: ТОП ДТП за Новорічні свята - смертельно небезпечні викрутаси на дорозі

Страшно навіть уявляти перші секунди після.

Батько, щойно оговтався ще не знав, чи вижили його рідні у цій моторошній м’ясорубці.

Чоловік кинувся до дружини та дітей.

А що ж винуватець?

Ховається за спиною свого тата.

Мовляв, нічого не порушував!