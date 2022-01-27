Припечатав усю сім’ю на тротуарі! Родина опинилась під колесами авто 20-річного юнака на Львівщині

Рейсовий автобус пішов на таран зустрічного транспорту! Масштабна ДТП в Одесі
На Черкащині в ДТП трагічно загинув працівник евакуатора
Аварія на виїзді з Одеси – у безжалісній м’ясорубці водій не мав жодних шансів вижити
Двійнята залишились круглими сиротами після страшної ДТП на Харківщині
Нічна смертельна ДТП на Черкащині – у велосипедиста не було шансів на життя
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