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Video: Припечатав усю сім’ю на тротуарі! Родина опинилась під колесами авто 20-річного юнака на Львівщині

Ціла сім'я опинилася під колесами авто, за кермом якого був 20-річний юнак! На Львівщині жахлива аварія. Батьки з двома маленькими синами йшли тротуаром, як просто на них вискочив автомобіль! Ховатися було нікуди, з іншого боку - паркан. Удар був настільки потужним, що членів родини розкидало вусібіч.[read_more_news] Страшно навіть уявляти перші секунди після. Батько, щойно оговтався ще не знав, чи вижили його рідні у цій моторошній м'ясорубці. Чоловік кинувся до дружини та дітей. А що ж винуватець? Ховається за спиною свого тата. Мовляв, нічого не порушував!

Припечатав усю сім’ю на тротуарі! Родина опинилась під колесами авто 20-річного юнака на Львівщині
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Ціла сім’я опинилася під колесами авто, за кермом якого був 20-річний юнак!

На Львівщині жахлива аварія.

Батьки з двома маленькими синами йшли тротуаром, як просто на них вискочив автомобіль!

Ховатися було нікуди, з іншого боку – паркан.

Удар був настільки потужним, що членів родини розкидало вусібіч. Також по темі: ТОП ДТП за Новорічні свята - смертельно небезпечні викрутаси на дорозі

Страшно навіть уявляти перші секунди після.

Батько, щойно оговтався ще не знав, чи вижили його рідні у цій моторошній м’ясорубці.

Чоловік кинувся до дружини та дітей.

А що ж винуватець?

Ховається за спиною свого тата.

Мовляв, нічого не порушував!

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ICTV / Надзвичайні новини / Припечатав усю сім’ю на тротуарі! Родина опинилась під колесами авто 20-річного юнака на Львівщині / 27.01.2022 20:05
27.01.2022 20:05

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