Припечатал на тротуаре! Семья оказалась под колесами авто 20-летнего юноши во Львовской области

Целая семья оказалась под колесами авто, за рулем которого был 20-летний парень!

Во Львовской области ужасная авария.

Родители с двумя маленькими сыновьями шли по тротуару, как просто на них выскочил автомобиль!

Прятаться было некуда, с другой стороны – забор.

Удар был настолько мощным, что членов семьи разбросало по сторонам. Также по теме: ТОП ДТП за Новогодние праздники - смертельно опасные уловки на дороге

Страшно даже воображать первые секунды после.

Отец, только оправившийся еще не знал, выжили ли его родные в этой жуткой мясорубке.

Муж бросился к жене и детям.

А что же виновник?

Прячется за спиной своего папы.

Мол, ничего не нарушал!