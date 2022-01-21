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Video: Прийшов додому з пустими руками – вбивство квартиранта на Полтавщині

Складно назвати ранок добрим, коли до тебе приходить сусід з проханням подзвонити в поліцію, аби повідомити про вбивство. Саме такою моторошною новиною кількох односельців ошелешив чоловік із села на Полтавщині. Не всі йому навіть повірили. Але поліцейських таки викликали. І ті знайшли переконливий доказ правдивості слів чоловіка.[read_more_news] У його будинку лежав закривавлений труп квартиранта із кількома рубаними ранами. Що ж із ним сталося? За що поплатився бідолашний? Невже вбивця і є господар, який сам викликав копів? Приголомшлива правда.

Прийшов додому з пустими руками – вбивство квартиранта на Полтавщині
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Складно назвати ранок добрим, коли до тебе приходить сусід з проханням подзвонити в поліцію, аби повідомити про вбивство.

Саме такою моторошною новиною кількох односельців ошелешив чоловік із села на Полтавщині.

Не всі йому навіть повірили.

Але поліцейських таки викликали.

І ті знайшли переконливий доказ правдивості слів чоловіка. Також по темі: У квартирі любительки собак прорвали труби - лютий екшн у Запоріжжі

У його будинку лежав закривавлений труп квартиранта із кількома рубаними ранами.

Що ж із ним сталося?

За що поплатився бідолашний?

Невже вбивця і є господар, який сам викликав копів?

Приголомшлива правда.

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ICTV / Надзвичайні новини / Прийшов додому з пустими руками – вбивство квартиранта на Полтавщині / 21.01.2022 19:01
21.01.2022 19:01

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