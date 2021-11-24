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Video: У квартирі любительки собак прорвали труби – лютий екшн у Запоріжжі

Дай їй волю - вона б і копів шматувала без розбору! Лютий екшн у Запоріжжі.[read_more_news] Там у двокімнатній квартирі на п'ятому поверсі прорвало трубу. Увесь будинок залишився без опалення та гарячої води. Що роблять нормальні люди в такій ситуації? Звісно, звертаються до комунальників, ті приїжджають і усувають аварію. Але ж власниця квартири, в якій окрім неї мешкають ще зо три десятки собак, відмовляється пускати ремонтну бригаду! Терпець у мешканців вже урвався і двері до того злощасного помешкання довелося виламувати. Але просто так жінка не здавалася. З ножем кидалась охороняти своє житло.

У квартирі любительки собак прорвали труби – лютий екшн у Запоріжжі
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Дай їй волю – вона б і копів шматувала без розбору!

Лютий екшн у Запоріжжі. Також по темі: У Миколаєві неадекват із рушницею посеред білого дня на очах у десятків людей розстріляв собаку

Там у двокімнатній квартирі на п’ятому поверсі прорвало трубу.

Увесь будинок залишився без опалення та гарячої води.

Що роблять нормальні люди в такій ситуації?

Звісно, звертаються до комунальників, ті приїжджають і усувають аварію.

Але ж власниця квартири, в якій окрім неї мешкають ще зо три десятки собак, відмовляється пускати ремонтну бригаду!

Терпець у мешканців вже урвався і двері до того злощасного помешкання довелося виламувати.

Але просто так жінка не здавалася.

З ножем кидалась охороняти своє житло.

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ICTV / Надзвичайні новини / У квартирі любительки собак прорвали труби – лютий екшн у Запоріжжі / 24.11.2021 19:23
24.11.2021 19:23

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