Пришел домой с пустыми руками – убийство квартиранта на Полтавщине

Сложно назвать утро хорошим, когда к тебе приходит сосед с просьбой позвонить в полицию, чтобы сообщить об убийстве.

Именно такой жуткой новостью нескольких односельчан ошарашил мужчина из села на Полтавщине.

Не все ему даже поверили.

Но полицейских все-таки вызвали.

И те нашли убедительное доказательство правдивости слов мужчины. Также по теме: В квартире любительницы собак прорвали трубы - жуткий экшн в Запорожье

В его доме лежал окровавленный труп квартиранта с несколькими рублеными ранами.

Что же с ним произошло?

За что поплатился бедняжка?

Неужели убийца и есть хозяин, сам вызывавший копов?

Потрясающая правда.