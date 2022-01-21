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Video: Пришел домой с пустыми руками – убийство квартиранта на Полтавщине

Сложно назвать утро хорошим, когда к тебе приходит сосед с просьбой позвонить в полицию, чтобы сообщить об убийстве. Именно такой жуткой новостью нескольких односельчан ошарашил мужчина из села на Полтавщине. Не все ему даже поверили. Но полицейских все-таки вызвали. И те нашли убедительное доказательство правдивости слов мужчины.[read_more_news] В его доме лежал окровавленный труп квартиранта с несколькими рублеными ранами. Что же с ним произошло? За что поплатился бедняжка? Неужели убийца и есть хозяин, сам вызывавший копов? Потрясающая правда.

Пришел домой с пустыми руками – убийство квартиранта на Полтавщине
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Сложно назвать утро хорошим, когда к тебе приходит сосед с просьбой позвонить в полицию, чтобы сообщить об убийстве.

Именно такой жуткой новостью нескольких односельчан ошарашил мужчина из села на Полтавщине.

Не все ему даже поверили.

Но полицейских все-таки вызвали.

И те нашли убедительное доказательство правдивости слов мужчины. Также по теме: В квартире любительницы собак прорвали трубы - жуткий экшн в Запорожье

В его доме лежал окровавленный труп квартиранта с несколькими рублеными ранами.

Что же с ним произошло?

За что поплатился бедняжка?

Неужели убийца и есть хозяин, сам вызывавший копов?

Потрясающая правда.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Пришел домой с пустыми руками – убийство квартиранта на Полтавщине / 21.01.2022 19:01
21.01.2022 19:01

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