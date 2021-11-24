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Video: В квартире любительницы собак прорвали трубы — жуткий экшн в Запорожье

Дай ей волю – она бы и копов терзала без разбора! Экшн в Запорожье.[read_more_news] Там в двухкомнатной квартире на пятом этаже прорвало трубу. Весь дом остался без отопления и горячей воды. Что делают нормальные люди в такой ситуации? Конечно, обращаются к коммунальщикам, те приезжают и устраняют аварию. Но ведь владелица квартиры, в которой кроме нее живут еще три десятка собак, отказывается пускать ремонтную бригаду! Терпение у жителей уже лопнуло и дверь в эту злосчастную квартиру пришлось выламывать. Но просто так женщина не сдавалась. С ножом бросалась охранять свое жилье.

В квартире любительницы собак прорвали трубы — жуткий экшн в Запорожье
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Дай ей волю – она бы и копов терзала без разбора!

Экшн в Запорожье. Также по теме: В Николаеве неадекват с ружьем средь бела дня на глазах у десятков людей расстрелял собаку

Там в двухкомнатной квартире на пятом этаже прорвало трубу.

Весь дом остался без отопления и горячей воды.

Что делают нормальные люди в такой ситуации?

Конечно, обращаются к коммунальщикам, те приезжают и устраняют аварию.

Но ведь владелица квартиры, в которой кроме нее живут еще три десятка собак, отказывается пускать ремонтную бригаду!

Терпение у жителей уже лопнуло и дверь в эту злосчастную квартиру пришлось выламывать.

Но просто так женщина не сдавалась.

С ножом бросалась охранять свое жилье.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В квартире любительницы собак прорвали трубы — жуткий экшн в Запорожье / 24.11.2021 19:23
24.11.2021 19:23

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