Продавали мед і смерть! На Львівщині парочка познущалась із самотньої жінки

Били по голові та по обличчю, а потім зв’язали та задушили!

На Львівщині продавці меду по-звірячому розправилися із немічною пенсіонеркою.

Тільки послухайте, жорстока парочка заздалегідь задумала обікрасти стареньку, але ж ніяк не очікували, що вона спробує дати їм відсіч. Також по темі: Тюремні шахраї видурили з українців десятки тисяч гривень - будьте обережні

Тож кати вирішили, що іншого виходу, як убити – у них просто немає.

Це ж як можна було до такого докотитися?

Наша Євгенія Полікарпова дізналася шокуючі деталі цього жахливого вбивства.