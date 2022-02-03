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Video: Продавали мед і смерть! На Львівщині парочка познущалась із самотньої жінки

Били по голові та по обличчю, а потім зв'язали та задушили! На Львівщині продавці меду по-звірячому розправилися із немічною пенсіонеркою. Тільки послухайте, жорстока парочка заздалегідь задумала обікрасти стареньку, але ж ніяк не очікували, що вона спробує дати їм відсіч. [read_more_news] Тож кати вирішили, що іншого виходу, як убити - у них просто немає. Це ж як можна було до такого докотитися? Наша Євгенія Полікарпова дізналася шокуючі деталі цього жахливого вбивства.

Продавали мед і смерть! На Львівщині парочка познущалась із самотньої жінки
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Били по голові та по обличчю, а потім зв’язали та задушили!

На Львівщині продавці меду по-звірячому розправилися із немічною пенсіонеркою.

Тільки послухайте, жорстока парочка заздалегідь задумала обікрасти стареньку, але ж ніяк не очікували, що вона спробує дати їм відсіч.  Також по темі: Тюремні шахраї видурили з українців десятки тисяч гривень - будьте обережні

Тож кати вирішили, що іншого виходу, як убити – у них просто немає.

Це ж як можна було до такого докотитися?

Наша Євгенія Полікарпова дізналася шокуючі деталі цього жахливого вбивства.

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ICTV / Надзвичайні новини / Продавали мед і смерть! На Львівщині парочка познущалась із самотньої жінки / 03.02.2022 20:05
03.02.2022 20:05

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