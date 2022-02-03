Продавали мед и смерть! На Львовщине парочка поиздевалась над одинокой женщиной

Били по голове и лицу, а потом связали и задушили!

На Львовщине продавцы меда зверски расправились с немощной пенсионеркой.

Только послушайте, жестокая парочка заранее задумала обокрасть старуху, но никак не ожидали, что она попытается дать им отпор. Также по теме: Тюремные мошенники выманили из украинцев десятки тысяч гривен - будьте осторожны

Так что палачи решили, что другого выхода, как убить – у них просто нет.

Это как можно было до такого докатиться?

Наша Евгения Поликарпова узнала шокирующие детали этого ужасного убийства.