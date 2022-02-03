seach
ICTV - Разом краще

Video: Продавали мед и смерть! На Львовщине парочка поиздевалась над одинокой женщиной

Били по голове и лицу, а потом связали и задушили! На Львовщине продавцы меда зверски расправились с немощной пенсионеркой. Только послушайте, жестокая парочка заранее задумала обокрасть старуху, но никак не ожидали, что она попытается дать им отпор. [read_more_news] Так что палачи решили, что другого выхода, как убить – у них просто нет. Это как можно было до такого докатиться? Наша Евгения Поликарпова узнала шокирующие детали этого ужасного убийства.

Продавали мед и смерть! На Львовщине парочка поиздевалась над одинокой женщиной
0 Комментировать

Били по голове и лицу, а потом связали и задушили!

На Львовщине продавцы меда зверски расправились с немощной пенсионеркой.

Только послушайте, жестокая парочка заранее задумала обокрасть старуху, но никак не ожидали, что она попытается дать им отпор. Также по теме: Тюремные мошенники выманили из украинцев десятки тысяч гривен - будьте осторожны

Так что палачи решили, что другого выхода, как убить – у них просто нет.

Это как можно было до такого докатиться?

Наша Евгения Поликарпова узнала шокирующие детали этого ужасного убийства.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Продавали мед и смерть! На Львовщине парочка поиздевалась над одинокой женщиной / 03.02.2022 20:05
03.02.2022 20:05

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь