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Video: Тюремные мошенники выманили из украинцев десятки тысяч гривен — будьте осторожны

Десятки обманутых и полмиллиона отобранных средств. Правоохранители Виннитчины разоблачили преступную группу, которая обманывала людей, выдавая себя за работников банка. Почти половина мошенников уже отбывают наказание за совершенные ранее преступления, однако даже в тюрьме умудрились организовать преступную схему, отыскав подельников на свободе. Как работала схема, дальше в сюжете.

Тюремные мошенники выманили из украинцев десятки тысяч гривен — будьте осторожны
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Десятки обманутых и полмиллиона отобранных средств.

Правоохранители Виннитчины разоблачили преступную группу, которая обманывала людей, выдавая себя за работников банка.

Почти половина мошенников уже отбывают наказание за совершенные ранее преступления, однако даже в тюрьме умудрились организовать преступную схему, отыскав подельников на свободе.

Как работала схема, дальше в сюжете.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Тюремные мошенники выманили из украинцев десятки тысяч гривен — будьте осторожны / 12.01.2022 19:57
12.01.2022 19:57

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