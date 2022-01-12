Тюремні шахраї видурили з українців десятки тисяч гривень – будьте обережні

Десятки обдурених людей та півмільйона відібраних коштів.

Правоохоронці Вінниччини викрили злочинну групу, яка обдурювала людей, видаючи себе за працівників банку.

Майже половина шахраїв уже відбувають покарання за вчинені раніше злочини, проте навіть у тюрмі примудрилися організувати злочинну схему, відшукавши подільників на волі.

Як працювала схема, далі у сюжеті.