seach
ICTV - Разом краще

Video: Престижна гімназія у вогні! У Києві горів один з найстаріших навчальних закладів

Як не ковід чи війна, так вогонь. Приречені батьки і радісні дітки. У Києві горів один з найстаріших навчальних закладів. Полум’я охопило гімназію східних мов. Спалахнуло на верхніх поверхах, вогонь блискавично перекинувся на дах і дві тисячі квадратних  метрів стали одним великим смолоскипом. Що ж призвело до масштабного займання? [read_more_news] Чи є поранені? І чи можна продовжувати навчання в класах? Ігор Шумик був в епіцентрі пекельних подій.

Престижна гімназія у вогні! У Києві горів один з найстаріших навчальних закладів
0 Коментувати

Як не ковід чи війна, так вогонь.

Приречені батьки і радісні дітки.

У Києві горів один з найстаріших навчальних закладів.

Полум’я охопило гімназію східних мов.

Спалахнуло на верхніх поверхах, вогонь блискавично перекинувся на дах і дві тисячі квадратних  метрів стали одним великим смолоскипом.

Що ж призвело до масштабного займання? Також по темі: Бунтівна поліська школа здивувала всю Україну - невакциновані вчителі ходять на роботу

Чи є поранені?

І чи можна продовжувати навчання в класах?

Ігор Шумик був в епіцентрі пекельних подій.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Престижна гімназія у вогні! У Києві горів один з найстаріших навчальних закладів / 14.02.2022 19:45
14.02.2022 19:45

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь