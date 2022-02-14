Престижна гімназія у вогні! У Києві горів один з найстаріших навчальних закладів

Як не ковід чи війна, так вогонь.

Приречені батьки і радісні дітки.

У Києві горів один з найстаріших навчальних закладів.

Полум’я охопило гімназію східних мов.

Спалахнуло на верхніх поверхах, вогонь блискавично перекинувся на дах і дві тисячі квадратних метрів стали одним великим смолоскипом.

Що ж призвело до масштабного займання? Також по темі: Бунтівна поліська школа здивувала всю Україну - невакциновані вчителі ходять на роботу

Чи є поранені?

І чи можна продовжувати навчання в класах?

Ігор Шумик був в епіцентрі пекельних подій.