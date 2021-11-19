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Video: Бунтівна поліська школа здивувала всю Україну – невакциновані вчителі ходять на роботу

Вся Австрія пішла на карантин: для всіх - хоч вакцинованих, хоч ні. І з лютого запроваджують обов'язкову вакцинацію для всіх. Зараз же закривають усі непродуктові магазини, ресторани і школи! Всюди треба ходити в респіраторах.[read_more_news] Вакцина проти Ковіду – експеримент, а вони чхати хотіли на закон. На Рівненщині в селі Степангород невакциновані вчителі ходять на роботу. І це при тому, що в школі з майже 90 працівників щеплені лише п’ятеро. Невакцинованих педагогів мали би відсторонити від занять, але зробити це нікому, бо ж директор закладу – в декреті. А нового керівника призначити не дають батьки школярів, влаштовуючи бунти. Тож, попри наказ Міністерства Охорони Здоров’я, школа продовжує працювати, а вчителі, які мали би стати прикладом відповідальності для дітей та батьків, щеплюватися вперто не хочуть. Про бунтівну поліську школу – далі в сюжеті.

Бунтівна поліська школа здивувала всю Україну – невакциновані вчителі ходять на роботу
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Вся Австрія пішла на карантин: для всіх – хоч вакцинованих, хоч ні.

І з лютого запроваджують обов’язкову вакцинацію для всіх.

Зараз же закривають усі непродуктові магазини, ресторани і школи!

Всюди треба ходити в респіраторах. Також по темі: Торгівля фейковими сертифікатами про вакцинацію в Україні - як це відбувається

Вакцина проти Ковіду – експеримент, а вони чхати хотіли на закон.

На Рівненщині в селі Степангород невакциновані вчителі ходять на роботу.

І це при тому, що в школі з майже 90 працівників щеплені лише п’ятеро.

Невакцинованих педагогів мали би відсторонити від занять, але зробити це нікому, бо ж директор закладу – в декреті.

А нового керівника призначити не дають батьки школярів, влаштовуючи бунти.

Тож, попри наказ Міністерства Охорони Здоров’я, школа продовжує працювати, а вчителі, які мали би стати прикладом відповідальності для дітей та батьків, щеплюватися вперто не хочуть.

Про бунтівну поліську школу – далі в сюжеті.

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ICTV / Надзвичайні новини / Бунтівна поліська школа здивувала всю Україну – невакциновані вчителі ходять на роботу / 19.11.2021 20:03
19.11.2021 20:03

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