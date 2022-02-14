Престижная гимназия в огне! В Киеве горело одно из старейших учебных заведений

Как не коронавирус или война, так огонь.

Обречены родители и радостные детки.

В Киеве горело одно из старейших учебных заведений.

Пламя охватило гимназию восточных языков.

Вспыхнуло на верхних этажах, огонь молниеносно опрокинулся на крышу и две тысячи квадратных метров стали одним большим факелом.

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Есть ли раненые?

И можно ли продолжать обучение в классах?

Игорь Шумик был в эпицентре адских событий.