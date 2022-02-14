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Video: Престижная гимназия в огне! В Киеве горело одно из старейших учебных заведений

Как не коронавирус или война, так огонь. Обречены родители и радостные детки. В Киеве горело одно из старейших учебных заведений. Пламя охватило гимназию восточных языков. Вспыхнуло на верхних этажах, огонь молниеносно опрокинулся на крышу и две тысячи квадратных метров стали одним большим факелом. Что же привело к масштабному возгоранию? [read_more_news] Есть ли раненые? И можно ли продолжать обучение в классах? Игорь Шумик был в эпицентре адских событий.

Престижная гимназия в огне! В Киеве горело одно из старейших учебных заведений
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Как не коронавирус или война, так огонь.

Обречены родители и радостные детки.

В Киеве горело одно из старейших учебных заведений.

Пламя охватило гимназию восточных языков.

Вспыхнуло на верхних этажах, огонь молниеносно опрокинулся на крышу и две тысячи квадратных метров стали одним большим факелом.

Что же привело к масштабному возгоранию? Также по теме: Мятежная полесская школа удивила всю Украину – невакцинированные учителя ходят на работу

Есть ли раненые?

И можно ли продолжать обучение в классах?

Игорь Шумик был в эпицентре адских событий.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Престижная гимназия в огне! В Киеве горело одно из старейших учебных заведений / 14.02.2022 19:45
14.02.2022 19:45

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