Video: Пострілом у голову! Показове самогубство на порозі київської туберкульозної лікарні

Стіни у крові, червоні ріки на пандусі і краплі на снігу! А на холодному бетоні - труп! Погодьтеся: картина - наче з фільму жахів! Та ще й де? Просто на порозі столичної туберкульозної лікарні! У жертви - вогнепальне поранення в голову.[read_more_news] Впізнати людину - просто неможливо. Персонал диспансеру - шокований не менше за пацієнтів! Але що ж сталося на порозі медичної установи? Хто цей розстріляний? Чи знайшли зброю, з якої випустили фатальну кулю? Дуже багато запитань.