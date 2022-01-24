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Video: Пострілом у голову! Показове самогубство на порозі київської туберкульозної лікарні

Стіни у крові, червоні ріки на  пандусі і краплі на снігу! А на холодному бетоні - труп! Погодьтеся: картина - наче з фільму жахів! Та ще й де? Просто на порозі столичної туберкульозної лікарні! У жертви - вогнепальне поранення в голову.[read_more_news] Впізнати людину - просто неможливо. Персонал диспансеру - шокований не менше за пацієнтів! Але що ж сталося на порозі медичної установи? Хто цей розстріляний? Чи знайшли зброю, з якої випустили фатальну кулю? Дуже багато запитань.

Пострілом у голову! Показове самогубство на порозі київської туберкульозної лікарні
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Стіни у крові, червоні ріки на  пандусі і краплі на снігу!

А на холодному бетоні – труп!

Погодьтеся: картина – наче з фільму жахів! Та ще й де?

Просто на порозі столичної туберкульозної лікарні!

У жертви – вогнепальне поранення в голову. Також по темі: У відділку поліції міста Ковеля знайшли застреленим патрульного

Впізнати людину – просто неможливо.

Персонал диспансеру – шокований не менше за пацієнтів!

Але що ж сталося на порозі медичної установи?

Хто цей розстріляний?

Чи знайшли зброю, з якої випустили фатальну кулю?

Дуже багато запитань.

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ICTV / Надзвичайні новини / Пострілом у голову! Показове самогубство на порозі київської туберкульозної лікарні / 24.01.2022 20:28
24.01.2022 20:28

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