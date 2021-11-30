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Video: У відділку поліції міста Ковеля знайшли застреленим патрульного

На Волині в місті Ковелі просто у відділку поліції знайшли застреленим патрульного. Куля розтрощила поліцейському голову. Медики прибули за кілька хвилин, але зарадити нічим уже не могли - чоловік був мертвим. [read_more_news] Загибель патрульного розслідує Державне бюро розслідувань. Які ж головні версії слідства - самогубство, нещасний випадок, чи, можливо, вбивство? Правда шокує.

У відділку поліції міста Ковеля знайшли застреленим патрульного
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На Волині в місті Ковелі просто у відділку поліції знайшли застреленим патрульного.

Куля розтрощила поліцейському голову.

Медики прибули за кілька хвилин, але зарадити нічим уже не могли – чоловік був мертвим. Також по темі: Не кадилом, а кулаками! Як єпископ "освятив" сусідку стусанами

Загибель патрульного розслідує Державне бюро розслідувань.

Які ж головні версії слідства – самогубство, нещасний випадок, чи, можливо, вбивство?

Правда шокує.

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ICTV / Надзвичайні новини / У відділку поліції міста Ковеля знайшли застреленим патрульного / 30.11.2021 19:41
30.11.2021 19:41

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