У відділку поліції міста Ковеля знайшли застреленим патрульного

На Волині в місті Ковелі просто у відділку поліції знайшли застреленим патрульного.

Куля розтрощила поліцейському голову.

Медики прибули за кілька хвилин, але зарадити нічим уже не могли – чоловік був мертвим. Також по темі: Не кадилом, а кулаками! Як єпископ "освятив" сусідку стусанами

Загибель патрульного розслідує Державне бюро розслідувань.

Які ж головні версії слідства – самогубство, нещасний випадок, чи, можливо, вбивство?

Правда шокує.