Video: Выстрелом в голову! Показательное самоубийство на пороге киевской туберкулезной больницы

Стены в крови, красные реки на пандусе и капли на снегу! А на холодном бетоне – труп! Согласитесь: картина – как из фильма ужасов! Да еще где? Прямо на пороге столичной туберкулезной больницы! У жертвы – огнестрельное ранение в голову.[read_more_news] Узнать человека – просто невозможно. Персонал диспансера – шокирован не меньше пациентов! Но что же произошло на пороге медицинского учреждения? Нашли ли оружие, из которого выпустили роковую пулю? Очень много вопросов.