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Video: Выстрелом в голову! Показательное самоубийство на пороге киевской туберкулезной больницы

Стены в крови, красные реки на пандусе и капли на снегу! А на холодном бетоне – труп! Согласитесь: картина – как из фильма ужасов! Да еще где? Прямо на пороге столичной туберкулезной больницы! У жертвы – огнестрельное ранение в голову.[read_more_news] Узнать человека – просто невозможно. Персонал диспансера – шокирован не меньше пациентов! Но что же произошло на пороге медицинского учреждения? Нашли ли оружие, из которого выпустили роковую пулю? Очень много вопросов.

Выстрелом в голову! Показательное самоубийство на пороге киевской туберкулезной больницы
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Стены в крови, красные реки на пандусе и капли на снегу!

А на холодном бетоне – труп!

Согласитесь: картина – как из фильма ужасов! Да еще где?

Прямо на пороге столичной туберкулезной больницы!

У жертвы – огнестрельное ранение в голову. Также по теме: В отделении полиции города Ковеля нашли застреленным патрульного

Узнать человека – просто невозможно.

Персонал диспансера – шокирован не меньше пациентов!

Но что же произошло на пороге медицинского учреждения?

Нашли ли оружие, из которого выпустили роковую пулю?

Очень много вопросов.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Выстрелом в голову! Показательное самоубийство на пороге киевской туберкулезной больницы / 24.01.2022 20:28
24.01.2022 20:28

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