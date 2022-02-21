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Video: Помру, але рибу зловлю! Рибалка-екстремал віддав своє життя за улов у Дніпрі

Помру, але рибу зловлю! Вочевидь, таким безумством керувався 72-річний рибалка-екстремал у Дніпрі. Уявіть, поліз у плюс вісім аж до середини річки по аж надто тонкій кризі. Але, замість улову – провалився і шубовснув у річку. Невдаху, який з останніх сил хапається за крихку кригу побачили шоковані очевидці. [read_more_news] Один з них одразу кинувся на порятунок, до нього блискавично приєднались троє патрульних. Люди, виловлюючи з льодяної води пенсіонера, ледь не загинули, бо також пішли під кригу! Вижити вдалося справді не всім. Лише погляньте на ці приголомшливі кадри.

Помру, але рибу зловлю! Рибалка-екстремал віддав своє життя за улов у Дніпрі
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Помру, але рибу зловлю! Вочевидь, таким безумством керувався 72-річний рибалка-екстремал у Дніпрі.

Уявіть, поліз у плюс вісім аж до середини річки по аж надто тонкій кризі.

Але, замість улову – провалився і шубовснув у річку.

Невдаху, який з останніх сил хапається за крихку кригу побачили шоковані очевидці. Також по темі: Жорстоке вбивство рибалки у Дніпрі - син знайшов батька мертвим у багажнику

Один з них одразу кинувся на порятунок, до нього блискавично приєднались троє патрульних.

Люди, виловлюючи з льодяної води пенсіонера, ледь не загинули, бо також пішли під кригу!

Вижити вдалося справді не всім.

Лише погляньте на ці приголомшливі кадри.

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ICTV / Надзвичайні новини / Помру, але рибу зловлю! Рибалка-екстремал віддав своє життя за улов у Дніпрі / 21.02.2022 19:46
21.02.2022 19:46

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