Помру, але рибу зловлю! Рибалка-екстремал віддав своє життя за улов у Дніпрі

Помру, але рибу зловлю! Вочевидь, таким безумством керувався 72-річний рибалка-екстремал у Дніпрі.

Уявіть, поліз у плюс вісім аж до середини річки по аж надто тонкій кризі.

Але, замість улову – провалився і шубовснув у річку.

Невдаху, який з останніх сил хапається за крихку кригу побачили шоковані очевидці. Також по темі: Жорстоке вбивство рибалки у Дніпрі - син знайшов батька мертвим у багажнику

Один з них одразу кинувся на порятунок, до нього блискавично приєднались троє патрульних.

Люди, виловлюючи з льодяної води пенсіонера, ледь не загинули, бо також пішли під кригу!

Вижити вдалося справді не всім.

Лише погляньте на ці приголомшливі кадри.