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Video: Рыбалка-экстремал отдал свою жизнь за улов в Днепре

Умру, но рыбу поймаю! Очевидно, таким безумием руководствовался 72-летний рыбак-экстремал в Днепре. Представьте, полез в плюс восемь вплоть до середины реки по слишком тонкому льду. Но, вместо улова – провалился и бултыхнулся в реку. Неудачника, который из последних сил хватается за хрупкий лед, увидели шокированные очевидцы. [read_more_news] Один из них сразу бросился на спасение, к нему молниеносно присоединились трое патрульных. Люди, вылавливая из ледяной воды пенсионера, чуть не погибли, потому что тоже ушли под лед! Выжить удалось действительно не всем. Только посмотрите на эти потрясающие кадры.

Рыбалка-экстремал отдал свою жизнь за улов в Днепре
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Умру, но рыбу поймаю! Очевидно, таким безумием руководствовался 72-летний рыбак-экстремал в Днепре.

Представьте, полез в плюс восемь вплоть до середины реки по слишком тонкому льду.

Но, вместо улова – провалился и бултыхнулся в реку.

Неудачника, который из последних сил хватается за хрупкий лед, увидели шокированные очевидцы. Также по теме: Жестокое убийство рыбака в Днепре - сын нашел отца мертвым в багажнике

Один из них сразу бросился на спасение, к нему молниеносно присоединились трое патрульных.

Люди, вылавливая из ледяной воды пенсионера, чуть не погибли, потому что тоже ушли под лед!

Выжить удалось действительно не всем.

Только посмотрите на эти потрясающие кадры.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Рыбалка-экстремал отдал свою жизнь за улов в Днепре / 21.02.2022 19:46
21.02.2022 19:46

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