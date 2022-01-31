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Video: Подружжя плавало у власній крові – наджорстоке подвійне вбивство у Василькові

Злетів з котушок. На Київщині все поліцейське керівництво області здійняло на ноги надміру жорстоке вбивство подружжя. Родичі не на жарт розхвилювалися, коли чоловік і жінка перестали виходити на зв'язок. Єдина зачіпка, яку мали копи - чорний бусик. На ньому пара вирушила до Василькова.[read_more_news] Надвечір той бусик знайшли. А всередині - море крові, в якому буквально плавали мертві чоловік та дружина. Лише вдумайтеся: в ту мить, коли правоохоронці опановували свої емоції, справжній душогуб прикинувся витріщакою і цинічно спостерігав. Навіть від кадрів оперативного відео стає трохи ніяково.

Подружжя плавало у власній крові – наджорстоке подвійне вбивство у Василькові
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Злетів з котушок.

На Київщині все поліцейське керівництво області здійняло на ноги надміру жорстоке вбивство подружжя.

Родичі не на жарт розхвилювалися, коли чоловік і жінка перестали виходити на зв’язок.

Єдина зачіпка, яку мали копи – чорний бусик.

На ньому пара вирушила до Василькова. Також по темі: Подружжя з донькою та котом наче крізь землю провалились - що трапилось з родиною у Броварах

Надвечір той бусик знайшли.

А всередині – море крові, в якому буквально плавали мертві чоловік та дружина.

Лише вдумайтеся: в ту мить, коли правоохоронці опановували свої емоції, справжній душогуб прикинувся витріщакою і цинічно спостерігав.

Навіть від кадрів оперативного відео стає трохи ніяково.

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ICTV / Надзвичайні новини / Подружжя плавало у власній крові – наджорстоке подвійне вбивство у Василькові / 31.01.2022 19:22
31.01.2022 19:22

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