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Video: Подружжя з донькою та котом наче крізь землю провалились – що трапилось з родиною у Броварах

У Броварах на Київщині ціла родина, наче, крізь землю провалилася. 55-річний господар, дружина, їхня донька і навіть кіт. Ніхто не відповідав на дзвінки, а за зачиненими дверима - цілковита тиша. Де ж вони поділися? Коли рятувальники таки проникли у помешкання - заклякли від жахіття. Усі були просто мертві. [read_more_news] Чоловік лежав у коридорі, жінка на дивані, а тіло дочки - у ванній. Не пощадив примарний душогуб навіть домашнього улюбленця. Що ж насправді сталося з бідолашними? Хто чи що їх погубило? І чому на тілах жодних слідів насильства? Непоправна біда, яка може трапитись з кожним.

Подружжя з донькою та котом наче крізь землю провалились – що трапилось з родиною у Броварах
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У Броварах на Київщині ціла родина, наче, крізь землю провалилася.

55-річний господар, дружина, їхня донька і навіть кіт.

Ніхто не відповідав на дзвінки, а за зачиненими дверима – цілковита тиша.

Де ж вони поділися? Коли рятувальники таки проникли у помешкання – заклякли від жахіття.

Усі були просто мертві.  Також по темі: У квартирі шкільного вчителя насмерть вчаділи молоді хлопці - трагедія на Львівщині

Чоловік лежав у коридорі, жінка на дивані, а тіло дочки – у ванній.

Не пощадив примарний душогуб навіть домашнього улюбленця.

Що ж насправді сталося з бідолашними?

Хто чи що їх погубило?

І чому на тілах жодних слідів насильства?

Непоправна біда, яка може трапитись з кожним.

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ICTV / Надзвичайні новини / Подружжя з донькою та котом наче крізь землю провалились – що трапилось з родиною у Броварах / 03.11.2021 19:50
03.11.2021 19:50

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