Подружжя з донькою та котом наче крізь землю провалились – що трапилось з родиною у Броварах

У Броварах на Київщині ціла родина, наче, крізь землю провалилася.

55-річний господар, дружина, їхня донька і навіть кіт.

Ніхто не відповідав на дзвінки, а за зачиненими дверима – цілковита тиша.

Де ж вони поділися? Коли рятувальники таки проникли у помешкання – заклякли від жахіття.

Усі були просто мертві. Також по темі: У квартирі шкільного вчителя насмерть вчаділи молоді хлопці - трагедія на Львівщині

Чоловік лежав у коридорі, жінка на дивані, а тіло дочки – у ванній.

Не пощадив примарний душогуб навіть домашнього улюбленця.

Що ж насправді сталося з бідолашними?

Хто чи що їх погубило?

І чому на тілах жодних слідів насильства?

Непоправна біда, яка може трапитись з кожним.