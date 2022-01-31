Супруги плавали в собственной крови — сверхжесткое двойное убийство в Василькове

Взлетел с катушек.

На Киевщине все полицейское руководство области подняло на ноги жестокое убийство супругов.

Родственники не на шутку разволновались, когда мужчина и женщина перестали выходить на связь.

Единственная зацепка, которую имели копы – черный бусик.

На нем пара отправилась в Васильков. Также по теме: Супруги с дочерью и котом словно сквозь землю провалились - что случилось с семьей в Броварах

К вечеру этот бусик нашли.

А внутри – море крови, в котором буквально плавали мертвые муж и жена.

Только вдумайтесь: в тот момент, когда правоохранители овладевали своими эмоциями, настоящий душегуб прикинулся наблюдателем.

Даже от кадров оперативного видео становится неловко.