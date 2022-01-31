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Video: Супруги плавали в собственной крови — сверхжесткое двойное убийство в Василькове

Взлетел с катушек. На Киевщине все полицейское руководство области подняло на ноги жестокое убийство супругов. Родственники не на шутку разволновались, когда мужчина и женщина перестали выходить на связь. Единственная зацепка, которую имели копы – черный бусик. На нем пара отправилась в Васильков.[read_more_news] К вечеру этот бусик нашли. А внутри – море крови, в котором буквально плавали мертвые муж и жена. Только вдумайтесь: в тот момент, когда правоохранители овладевали своими эмоциями, настоящий душегуб прикинулся наблюдателем. Даже от кадров оперативного видео становится неловко.

Супруги плавали в собственной крови — сверхжесткое двойное убийство в Василькове
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Взлетел с катушек.

На Киевщине все полицейское руководство области подняло на ноги жестокое убийство супругов.

Родственники не на шутку разволновались, когда мужчина и женщина перестали выходить на связь.

Единственная зацепка, которую имели копы – черный бусик.

На нем пара отправилась в Васильков. Также по теме: Супруги с дочерью и котом словно сквозь землю провалились - что случилось с семьей в Броварах

К вечеру этот бусик нашли.

А внутри – море крови, в котором буквально плавали мертвые муж и жена.

Только вдумайтесь: в тот момент, когда правоохранители овладевали своими эмоциями, настоящий душегуб прикинулся наблюдателем.

Даже от кадров оперативного видео становится неловко.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Супруги плавали в собственной крови — сверхжесткое двойное убийство в Василькове / 31.01.2022 19:22
31.01.2022 19:22

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