Почастішали випадки пожеж у багатоповерхівках – рейди на Миколаївщині

Вибиті шибки, обгорілі стіни, зіпсоване майно та навіть втрачені життя – на Миколаївщині почастішали випадки пожеж у багатоповерхівках.

І коли приватні подвір‘я рятувальники ладні загасити за лічені хвилини, у висотних будинках це може зайняти кілька годин чи навіть діб!

Попри всі існуючі норми у будинках немає ані пожежної сигналізації, ані гідрантів, а іноді немає навіть евакуаційного виходу! Також по темі: Карантинні ревізори обходять церкви стороною? Рейди на Рівненщині

Що робити, якщо на верхніх поверхах займеться, куди бігти, як рятуватися, а головне – хто має берегти оселі від пекельного вогню?

У рейд по багатоповерхівках їздили наші кореспонденти.