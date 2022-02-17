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Video: Почастішали випадки пожеж у багатоповерхівках – рейди на Миколаївщині

Вибиті шибки, обгорілі стіни, зіпсоване майно та навіть втрачені життя – на Миколаївщині почастішали випадки пожеж у багатоповерхівках. І коли приватні подвір‘я рятувальники ладні загасити за лічені хвилини, у висотних будинках це може зайняти кілька годин чи навіть діб! Попри всі існуючі норми у будинках немає ані пожежної сигналізації, ані гідрантів, а іноді немає навіть евакуаційного виходу! [read_more_news] Що робити, якщо на верхніх поверхах займеться, куди бігти, як рятуватися, а головне – хто має берегти оселі від пекельного вогню? У рейд по багатоповерхівках їздили наші кореспонденти.

Почастішали випадки пожеж у багатоповерхівках – рейди на Миколаївщині
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Вибиті шибки, обгорілі стіни, зіпсоване майно та навіть втрачені життя – на Миколаївщині почастішали випадки пожеж у багатоповерхівках.

І коли приватні подвір‘я рятувальники ладні загасити за лічені хвилини, у висотних будинках це може зайняти кілька годин чи навіть діб!

Попри всі існуючі норми у будинках немає ані пожежної сигналізації, ані гідрантів, а іноді немає навіть евакуаційного виходу! Також по темі: Карантинні ревізори обходять церкви стороною? Рейди на Рівненщині

Що робити, якщо на верхніх поверхах займеться, куди бігти, як рятуватися, а головне – хто має берегти оселі від пекельного вогню?

У рейд по багатоповерхівках їздили наші кореспонденти.

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ICTV / Надзвичайні новини / Почастішали випадки пожеж у багатоповерхівках – рейди на Миколаївщині / 17.02.2022 19:45
17.02.2022 19:45

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