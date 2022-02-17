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Video: Участились случаи пожаров в многоэтажках — рейды в Николаевской области

Выбитые стекла, обгоревшие стены, испорченное имущество и даже утраченные жизни – в Николаевской области участились случаи пожаров в многоэтажках. И когда частные подворья спасатели готовы погасить за считанные минуты, в высотных домах это может занять несколько часов или суток! Несмотря на все существующие нормы, в домах нет ни пожарной сигнализации, ни гидрантов, а иногда нет даже эвакуационного выхода! [read_more_news] Что делать, если на верхних этажах займется, куда бежать, как спасаться, а главное – кто должен беречь дома от адского огня? В рейд по многоэтажкам ездили наши корреспонденты.

Участились случаи пожаров в многоэтажках — рейды в Николаевской области
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Выбитые стекла, обгоревшие стены, испорченное имущество и даже утраченные жизни – в Николаевской области участились случаи пожаров в многоэтажках.

И когда частные подворья спасатели готовы погасить за считанные минуты, в высотных домах это может занять несколько часов или суток!

Несмотря на все существующие нормы, в домах нет ни пожарной сигнализации, ни гидрантов, а иногда нет даже эвакуационного выхода! Также по теме: Карантинные ревизоры обходят церкви стороной? Рейды в Ровенской области

Что делать, если на верхних этажах займется, куда бежать, как спасаться, а главное – кто должен беречь дома от адского огня?

В рейд по многоэтажкам ездили наши корреспонденты.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Участились случаи пожаров в многоэтажках — рейды в Николаевской области / 17.02.2022 19:45
17.02.2022 19:45

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