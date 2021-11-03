Карантинні ревізори обходять церкви стороною? Рейди на Рівненщині

Підроблені ковід-сертифікати, відкриті кримінальні провадження та штрафи в десятки тисяч гривень!

Рівненщина вже тиждень у червоній зоні і там лютують карантинні ревізори.

Перевіряють кафе, ресторани, кінотеатри та готелі. Також по темі: Червона зона у Києві 2021 - день перший. Реакція людей на жорсткі правила

А ось церкви поки що обходять стороною.

І дарма, адже саме там часто забувають не лише про маски та соціальну дистанцію, а навіть агітують людей відмовлятися від вакцинації.

Всі подробиці далі в репортажі Павла Шамшина.