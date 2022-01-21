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Video: Платіжки на опалення за новими тарифами довели українців до сліз відчаю

Ви ще не отримали платіжки на опалення за новими тарифами? Будьте готові до найнеочікуванішого! Деякі одесити просто отетеріли, коли побачили свої квитанції на тепло. На них красувався цінник 92 гривні 29 копійок за один метр квадратний. Тепер люди мають сплатити від п’яти до дванадцяти тисяч гривень лише за опалення! Бідолашні беруться за голови - як тепер оплатити це все і не померти з голоду?![read_more_news] Люди обурені такими поборами! Адже вони звичайні побутові користувачі. Для них ціна на газ на сайті мінфіну - 9,20. Звідки ж взялася вартість у сто разів вища - понад 92 гривні? Щоправда, як виявилось, для Одеси і це ще не межа. То ж який поки що максимум і для кого? Дивіться. Це справжній шок.

Платіжки на опалення за новими тарифами довели українців до сліз відчаю
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Ви ще не отримали платіжки на опалення за новими тарифами?

Будьте готові до найнеочікуванішого!

Деякі одесити просто отетеріли, коли побачили свої квитанції на тепло.

На них красувався цінник 92 гривні 29 копійок за один метр квадратний.

Тепер люди мають сплатити від п’яти до дванадцяти тисяч гривень лише за опалення!

Бідолашні беруться за голови – як тепер оплатити це все і не померти з голоду?! Також по темі: У Житомирі розлючені тарифами люди брали штурмом газову компанію

Люди обурені такими поборами!

Адже вони звичайні побутові користувачі.

Для них ціна на газ на сайті мінфіну – 9,20.

Звідки ж взялася вартість у сто разів вища – понад 92 гривні?

Щоправда, як виявилось, для Одеси і це ще не межа.

То ж який поки що максимум і для кого?

Дивіться. Це справжній шок.

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ICTV / Надзвичайні новини / Платіжки на опалення за новими тарифами довели українців до сліз відчаю / 21.01.2022 19:35
21.01.2022 19:35

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