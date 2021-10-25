У Житомирі розлючені тарифами люди брали штурмом газову компанію

Вибиті двері та зламані турнікети.

Сьогодні у Житомирі штурмом брали газову компанію.

Кілька сотень споживачів блакитного палива, активісти, депутати та представники місцевої влади з області прийшли на громадські слухання, де мало обговорюватися питання підвищення тарифу на розподіл та транспортування газу аж у два з половиною рази.

Споживачі категорично проти такого здорожчання. Також по темі: Вдавали з себе газовиків чи працівників військкомату і оббирали людей - спецоперація в ефірі

Але на слухання людей не пустили, тож вони прорвалися до керівництва, зносячи на своєму шляху кордони та ламаючи усі двері.

Чи вдалося донести свою позицію керівництву приватної структури і як представники газової компанії аргументували свої наміри на підвищення вартості послуг?

Наші журналісти були у самому центрі заворушень.