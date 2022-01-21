Платежки на отопление по новым тарифам довели украинцев до слез отчаяния

Вы еще не получили платежки на отопление по новым тарифам?

Будьте готовы к самому неожиданному!

Некоторые одесситы просто обалдели, когда увидели свои квитанции на тепло.

На них красовался ценник 92 гривны 29 копеек за один квадратный метр.

Теперь люди должны заплатить от пяти до двенадцати тысяч гривен только за отопление!

Бедные берутся за головы – как теперь оплатить это все и не умереть от голода?! Также по теме: В Житомире разъяренные тарифам люди брали штурмом газовую компанию

Люди возмущены такими поборами!

Они ведь обычные бытовые пользователи.

Для них цена на газ на сайте минфина – 9,20.

Откуда взялась стоимость в сто раз выше — более 92 гривны?

Правда, как оказалось, для Одессы и это еще не предел.

Так какой же пока максимум и для кого?

Смотрите. Это реальный шок.