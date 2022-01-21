seach
ICTV - Разом краще

Video: Платежки на отопление по новым тарифам довели украинцев до слез отчаяния

Вы еще не получили платежки на отопление по новым тарифам? Будьте готовы к самому неожиданному! Некоторые одесситы просто обалдели, когда увидели свои квитанции на тепло. На них красовался ценник 92 гривны 29 копеек за один квадратный метр. Теперь люди должны заплатить от пяти до двенадцати тысяч гривен только за отопление! Бедные берутся за головы – как теперь оплатить это все и не умереть от голода?![read_more_news] Люди возмущены такими поборами! Они ведь обычные бытовые пользователи. Для них цена на газ на сайте минфина – 9,20. Откуда взялась стоимость в сто раз выше - более 92 гривны? Правда, как оказалось, для Одессы и это еще не предел. Так какой же пока максимум и для кого? Смотрите. Это реальный шок.

Платежки на отопление по новым тарифам довели украинцев до слез отчаяния
0 Комментировать

Вы еще не получили платежки на отопление по новым тарифам?

Будьте готовы к самому неожиданному!

Некоторые одесситы просто обалдели, когда увидели свои квитанции на тепло.

На них красовался ценник 92 гривны 29 копеек за один квадратный метр.

Теперь люди должны заплатить от пяти до двенадцати тысяч гривен только за отопление!

Бедные берутся за головы – как теперь оплатить это все и не умереть от голода?! Также по теме: В Житомире разъяренные тарифам люди брали штурмом газовую компанию

Люди возмущены такими поборами!

Они ведь обычные бытовые пользователи.

Для них цена на газ на сайте минфина – 9,20.

Откуда взялась стоимость в сто раз выше — более 92 гривны?

Правда, как оказалось, для Одессы и это еще не предел.

Так какой же пока максимум и для кого?

Смотрите. Это реальный шок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Платежки на отопление по новым тарифам довели украинцев до слез отчаяния / 21.01.2022 19:35
21.01.2022 19:35

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь