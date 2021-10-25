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Video: В Житомире разъяренные тарифам люди брали штурмом газовую компанию

Выбиты двери и сломанные турникеты. Сегодня в Житомире штурмом брали газовую компанию. Несколько сотен потребителей голубого топлива, активисты, депутаты и представители местной власти из области пришли на общественные слушания, где должен был обсуждаться вопрос повышения тарифа на распределение и транспортировку газа аж в два с половиной раза.[read_more_news] Потребители категорически против такого подорожания. Но на слушание людей не пустили, поэтому они прорвались к руководству, снося на своем пути границы и ломая все двери. Удалось ли донести свою позицию руководству частной структуры и как газовой компании аргументировали свои намерения на повышение стоимости услуг? Наши журналисты были в центре беспорядков.

В Житомире разъяренные тарифам люди брали штурмом газовую компанию
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Выбиты двери и сломанные турникеты.

Сегодня в Житомире штурмом брали газовую компанию.

Несколько сотен потребителей голубого топлива, активисты, депутаты и представители местной власти из области пришли на общественные слушания, где должен был обсуждаться вопрос повышения тарифа на распределение и транспортировку газа аж в два с половиной раза. Также по теме: Притворялись газовиками или работниками военкомата и обдирали людей - спецоперация в эфире

Потребители категорически против такого подорожания.

Но на слушание людей не пустили, поэтому они прорвались к руководству, снося на своем пути границы и ломая все двери.

Удалось ли донести свою позицию руководству частной структуры и как газовой компании аргументировали свои намерения на повышение стоимости услуг?

Наши журналисты были в центре беспорядков.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Житомире разъяренные тарифам люди брали штурмом газовую компанию / 25.10.2021 19:53
25.10.2021 19:53

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