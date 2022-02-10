Підпалив будинок разом із батьками всередині – помста 25-річного сина вразила всіх

Кинувся на матір з ножем, а потім – підпалив будинок.

Разом з батьками всередині!

Шокуючий злочин – на Прикарпатті.

25-річний парубок вирішив поквитатися з найріднішими людьми. Також по темі: Розправа вогнем у селі на Київщині - чоловіки підпалили друга і кинули в яму

Його батько й мати змушені були рятувати одне одного від вірної смерті, а потім тікати від свого сина, наче від маніяка в голлівудському фільмі жахів!

А він – переслідував і не відставав: так хотів їх прикінчити!

Хто врятував бідолашних від цього страхіття?!

Місцеві просто вбиті тим, що сталося в їхньому селі.