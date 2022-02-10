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Video: Поджег дом вместе с родителями внутри — месть 25-летнего сына поразила всех

Бросился на мать с ножом, а потом – поджег дом. Вместе с родителями внутри! Шокирующее преступление – на Прикарпатье. 25-летний парень решил поквитаться с самыми родными людьми.[read_more_news] Его отец и мать вынуждены были спасать друг друга от верной смерти, а затем убегать от своего сына, как от маньяка в голливудском фильме ужасов! А он – преследовал и не отставал: так хотел их прикончить! Кто спас бедных от этого ужаса?! Местные просто убиты тем, что произошло в их деревне.

Поджег дом вместе с родителями внутри — месть 25-летнего сына поразила всех
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Бросился на мать с ножом, а потом – поджег дом.

Вместе с родителями внутри!

Шокирующее преступление – на Прикарпатье.

25-летний парень решил поквитаться с самыми родными людьми. Также по теме: Расправа огнем в селе на Киевщине – мужчины подожгли друга и бросили в яму

Его отец и мать вынуждены были спасать друг друга от верной смерти, а затем убегать от своего сына, как от маньяка в голливудском фильме ужасов!

А он – преследовал и не отставал: так хотел их прикончить!

Кто спас бедных от этого ужаса?!

Местные просто убиты тем, что произошло в их деревне.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Поджег дом вместе с родителями внутри — месть 25-летнего сына поразила всех / 10.02.2022 19:46
10.02.2022 19:46

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