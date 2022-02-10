Поджег дом вместе с родителями внутри — месть 25-летнего сына поразила всех

Бросился на мать с ножом, а потом – поджег дом.

Вместе с родителями внутри!

Шокирующее преступление – на Прикарпатье.

25-летний парень решил поквитаться с самыми родными людьми. Также по теме: Расправа огнем в селе на Киевщине – мужчины подожгли друга и бросили в яму

Его отец и мать вынуждены были спасать друг друга от верной смерти, а затем убегать от своего сына, как от маньяка в голливудском фильме ужасов!

А он – преследовал и не отставал: так хотел их прикончить!

Кто спас бедных от этого ужаса?!

Местные просто убиты тем, что произошло в их деревне.