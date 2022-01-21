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Video: Палати для щедрівників! Прикарпаття готується до локдауну через нову хвилю Covid-19 після свят

Стрімко зростає кількість заражених коронавірусом. Лише за добу - понад 20 тисяч нових хворих. Півтори сотні - померли. Івано-Франківщина нині - епіцентр нового спалаху коронавірусної інфекції. В області уже підтвердили штам Омікрону. Сплеск інфікування - рекордний. Цифри жахаючі, це найбільший показник по Україні - майже три тисячі підтверджених лабораторно випадків за останню добу.[read_more_news] Область на межі червоного рівня епідеміологічної небезпеки. Хоча ще на початку року все було в межах норми. Що ж пішло не так? Дивіться.

Палати для щедрівників! Прикарпаття готується до локдауну через нову хвилю Covid-19 після свят
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Стрімко зростає кількість заражених коронавірусом.

Лише за добу – понад 20 тисяч нових хворих.

Півтори сотні – померли.

Івано-Франківщина нині – епіцентр нового спалаху коронавірусної інфекції.

В області уже підтвердили штам Омікрону.

Сплеск інфікування – рекордний.

Цифри жахаючі, це найбільший показник по Україні – майже три тисячі підтверджених лабораторно випадків за останню добу. Також по темі: Новий ворог атакує Україну - суперзаразний омікрон накриє людей, наче цунамі

Область на межі червоного рівня епідеміологічної небезпеки.

Хоча ще на початку року все було в межах норми.

Що ж пішло не так? Дивіться.

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ICTV / Надзвичайні новини / Палати для щедрівників! Прикарпаття готується до локдауну через нову хвилю Covid-19 після свят / 21.01.2022 19:10
21.01.2022 19:10

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