Палати для щедрівників! Прикарпаття готується до локдауну через нову хвилю Covid-19 після свят

Стрімко зростає кількість заражених коронавірусом.

Лише за добу – понад 20 тисяч нових хворих.

Півтори сотні – померли.

Івано-Франківщина нині – епіцентр нового спалаху коронавірусної інфекції.

В області уже підтвердили штам Омікрону.

Сплеск інфікування – рекордний.

Цифри жахаючі, це найбільший показник по Україні – майже три тисячі підтверджених лабораторно випадків за останню добу. Також по темі: Новий ворог атакує Україну - суперзаразний омікрон накриє людей, наче цунамі

Область на межі червоного рівня епідеміологічної небезпеки.

Хоча ще на початку року все було в межах норми.

Що ж пішло не так? Дивіться.