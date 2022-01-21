seach
ICTV - Разом краще

Video: Прикарпатье готовится к локдауну — рекордный всплеск заболеваемости Covid-19 пугает всех

Стремительно растет количество зараженных коронавирусом. Только за сутки – более 20 тысяч новых больных. Полторы сотни – умерли. Ивано-Франковская область сейчас - эпицентр новой вспышки коронавирусной инфекции. В области уже подтвердили штамм Омикрона. Всплеск инфицирования – рекордный. Цифры ужасающие, это самый большой показатель по Украине - почти три тысячи подтвержденных лабораторно случаев за последние сутки.[read_more_news] Область на грани красного уровня эпидемиологической опасности. Хотя еще в начале года все было в пределах нормы. Что же пошло не так ли? Смотрите.

Прикарпатье готовится к локдауну — рекордный всплеск заболеваемости Covid-19 пугает всех
0 Комментировать

Стремительно растет количество зараженных коронавирусом.

Только за сутки – более 20 тысяч новых больных.

Полторы сотни – умерли.

Ивано-Франковская область сейчас — эпицентр новой вспышки коронавирусной инфекции.

В области уже подтвердили штамм Омикрона.

Всплеск инфицирования – рекордный.

Цифры ужасающие, это самый большой показатель по Украине — почти три тысячи подтвержденных лабораторно случаев за последние сутки. Также по теме: Новый враг атакует Украину - суперзаразный омикрон накроет людей, как цунами

Область на грани красного уровня эпидемиологической опасности.

Хотя еще в начале года все было в пределах нормы.

Что же пошло не так ли? Смотрите.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Прикарпатье готовится к локдауну — рекордный всплеск заболеваемости Covid-19 пугает всех / 21.01.2022 19:10
21.01.2022 19:10

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь