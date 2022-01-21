Прикарпатье готовится к локдауну — рекордный всплеск заболеваемости Covid-19 пугает всех

Стремительно растет количество зараженных коронавирусом.

Только за сутки – более 20 тысяч новых больных.

Полторы сотни – умерли.

Ивано-Франковская область сейчас — эпицентр новой вспышки коронавирусной инфекции.

В области уже подтвердили штамм Омикрона.

Всплеск инфицирования – рекордный.

Цифры ужасающие, это самый большой показатель по Украине — почти три тысячи подтвержденных лабораторно случаев за последние сутки. Также по теме: Новый враг атакует Украину - суперзаразный омикрон накроет людей, как цунами

Область на грани красного уровня эпидемиологической опасности.

Хотя еще в начале года все было в пределах нормы.

Что же пошло не так ли? Смотрите.