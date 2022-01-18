Новий ворог атакує Україну – суперзаразний омікрон накриє людей, наче цунамі

Пізно кликати на допомогу.

Він уже в Україні.

Новий штам коронавірусу – омікрон – атакує нас.

Цей мутант суперзаразний – на відміну від своїх попередників чіпляється до людей аж – вдумайтеся – у сімдесят разів швидше!

Вже є його перші жертви, у Європі, Великій Британії та США. Також по темі: Омікрон - що відомо про новий надзвичайно небезпечний штам коронавірусу

В Америці взагалі катастрофа, бракує продуктів у магазинах, бо масово хворіють працівники супермаркетів.

Невже апокаліпсис чекає і на Україну?

Експерти вже спрогнозували, що чергова хвиля коронавірусу буде, наче цунамі – блискавична та безжальна.