seach
ICTV - Разом краще

Video: П’яний депутат за кермом збив людину в курортному Бердянську

Депутат в курортному Бердянську не впорався із керуванням свого джипу. Влетів у стовп і збив людину. Це й не дивно, що таке сталось – водій був п’яний![read_more_news] Перехожий, який опинився у нього під колесами у критичному стані. Невідомо, що спинило від самосуду розлючений натовп, ймовірно здоровий глузд.

П’яний депутат за кермом збив людину в курортному Бердянську
0 Коментувати

Депутат в курортному Бердянську не впорався із керуванням свого джипу.

Влетів у стовп і збив людину.

Це й не дивно, що таке сталось – водій був п’яний! Також по темі: Скандал за участю депутата на Житомирщині - хто кого залишив без зубів

Перехожий, який опинився у нього під колесами у критичному стані.

Невідомо, що спинило від самосуду розлючений натовп, ймовірно здоровий глузд.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / П’яний депутат за кермом збив людину в курортному Бердянську / 13.09.2021 19:33
13.09.2021 19:33

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь