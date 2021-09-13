П’яний депутат за кермом збив людину в курортному Бердянську

Депутат в курортному Бердянську не впорався із керуванням свого джипу.

Влетів у стовп і збив людину.

Це й не дивно, що таке сталось – водій був п’яний! Також по темі: Скандал за участю депутата на Житомирщині - хто кого залишив без зубів

Перехожий, який опинився у нього під колесами у критичному стані.

Невідомо, що спинило від самосуду розлючений натовп, ймовірно здоровий глузд.