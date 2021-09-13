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Video: Пьяный депутат за рулем сбил человека в курортном Бердянске

Депутат в курортном Бердянске не справился с управлением своего джипа. Влетел в столб и сбил человека. Это и не удивительно, что такое произошло - водитель был пьян! [read_more_news] Прохожий, который оказался у него под колесами в критическом состоянии. Неизвестно, что остановило от самосуда разъяренную толпу, вероятно здравый смысл.

Пьяный депутат за рулем сбил человека в курортном Бердянске
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Депутат в курортном Бердянске не справился с управлением своего джипа.

Влетел в столб и сбил человека.

Это и не удивительно, что такое произошло — водитель был пьян! Также по теме: Скандал с участием депутата на Житомирщине - кто кого оставил без зубов

Прохожий, который оказался у него под колесами в критическом состоянии.

Неизвестно, что остановило от самосуда разъяренную толпу, вероятно здравый смысл.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Пьяный депутат за рулем сбил человека в курортном Бердянске / 13.09.2021 19:33
13.09.2021 19:33

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