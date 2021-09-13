Пьяный депутат за рулем сбил человека в курортном Бердянске

Депутат в курортном Бердянске не справился с управлением своего джипа.

Влетел в столб и сбил человека.

Это и не удивительно, что такое произошло — водитель был пьян! Также по теме: Скандал с участием депутата на Житомирщине - кто кого оставил без зубов

Прохожий, который оказался у него под колесами в критическом состоянии.

Неизвестно, что остановило от самосуда разъяренную толпу, вероятно здравый смысл.